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Çukur 98. son bölümde flaş ayrılık! Efsun babaannesi Makbule'yi öldürdü! Çukur'dan Meral Çetinkaya'ya veda paylaşımı

06.10.2020 02:36 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin 98. son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Çukur'da Yamaç'ı öldürme planı yapan Makbule'yi torunu Efsun öldürdü. Çukur'da Makbule karakterine hayat veren ünlü oyuncu Meral Çetinkaya diziden ayrıldı. Çukur'un Twitter hesabından ise "Sevenlerin arasına girmeseydin iyiydi… Elveda Makbule" paylaşımı geldi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, 5 Ekim Pazartesi akşamı 98. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde, Yamaç'ı Arık ile beraber hazırladıkları tuzağa çekmeye çalışan Makbule'nin planını Efsun bozdu. Önce Arık'ın adamlarını etkisiz hale getiren Efsun daha sonra ise babaannesiyle karşı karşıya geldi. Makbule'nin "Ben bu utanca izin vermem. Torunum babasının katilinden hamile. Ben buna izin vermem. Ne o çocuğun dünyaya gelmesine, ne de babasının nefes almasına" sözlerinin ardından Efsun babaannesini öldürdü.

CUKUR MAKBULE

O anlara şahit olan Yamaç ise gözyaşlarına boğulan Efsun'a yardım etmeye çalıştı.

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"ELVEDA MAKBULE"

Dizide Makbule karakterini canlandıran usta oyuncu Meral Çetinkaya ise Çukur'a 98. bölümde veda etti. Çukur'un sosyal medya hesabından ise Makbule'ye veda paylaşımı geldi.


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