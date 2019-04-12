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Çukur'a bomba transfer! Mehmet Ali Nuroğlu Çukur'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2019 22:38 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur dizisindeki rolü belli oldu.

Çukur'a bomba transfer! Mehmet Ali Nuroğlu Çukur'da hangi rolde oynayacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, geçtiğimiz haftalarda birçok oyuncunun vedasına sahne oldu. Çeto'yu canlandıran Erkan Avcı'dan sonra, Mahsun rolündeki Berkay Ateş ve Sena rolündeki Dilan Çiçek Deniz de diziye veda etmişti. Yeni bölümlerde Çukur'un kadrosuna Mehmet Ali Nuroğlu katılıyor.

PSİKOPAT VEDAT KADRODA!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuraoğlu'nun kadroya katılacağını daha önce belli olmuştu. Nuroğlu'nun dizide 'Timsah Celal' karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Mehmet Ali Nuroğlu

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