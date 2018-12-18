Çukur'da Cumali ve Yamaç'ın duygulandıran bulmaca sahnesi! Çukur 48. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç elinde bulmaca kitabıyla gelen Yamaç, hapishanede Cumali’nin yalnızlığını paylaşamadığını düşünerek, abisinden geçmişin affını diliyor. Yamaç ve Cumali’nin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırıyor.

Çukur 48. yeni bölümüyle 24 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 14. bölümünde İdris, mahallesindeki anne kızın öldürüldüğünü öğrenince daha önce hiç göstermediği yüzüyle karşımıza çıktı. Çeto ve Mahsun’u öldürmek için harekete geçen Yamaç, Medet’in müdahale etmesiyle başarılı olamadı. Vartolu, Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylerken, deşifre olacağı korkusuyla Vartolu’ya silah çeken Ersoy tansiyonu yükseltti. Aliço’nun yardımıyla Saadet’in yaşadığını ve bir çocuğunu olduğunu öğrenen Yamaç, Vartolu’yla yüzleşti. Vartolu’nun ihanetini Cumali’ye söylemek konusunda kararsız kalan Yamaç, Vartolu’nun arkasında duracaktı; fakat bir şartı vardı. Selim’in annesi Sultan’ı Çukur’a götürdüğü, Cumali ve Veysel’in aralarındaki güvenin zedelendiği bölümde Çeto ve Mahsun’un yaptığı plan, Ersoy’u köşeye sıkıştırdı. Teslimat yapılacağını zanneden Ersoy, yanında Çeto ve Mahsun’u bulurken; teslimat sırasında çatışmaya giren Veysel’in Karakuzuların önüne çıkması izleyenleri şaşırttı. Karaca’nın söylediklerinden etkilenen Selim ise Cumali’nin karşısına çıkmaya kararlıydı.