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Çukur'da Karakuzular'ın korkunç planı! Çukur 42. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 23:05 | Son Güncelleme

Çukur 45. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Çukur dizisi yeni bölümde Yamaç ve Cumali'nin evine baskın düzenleyen Mahsun, oyuna getirilerek kendi arkadaşlarını öldürüyor. Karakuzular kendilerine kurulan tuzağın ardından korkunç bir plan yaparak Çukur'daki çocukları kaçırıyor. Cumali ise çocukları kurtarmak için mahalleye dönüyor ve Yamaç'a 'Ben Çukur'a giriyorum' diyor. Fragmanda Celasun'un ise kanlar içinde yattığı görülüyor. İşte Çukur 45. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Çukur'da Karakuzular'ın korkunç planı! Çukur 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Koçovalıların oyunuyla Karakuzuları vuran ve öfkeden deliye dönen Mahsun, “Onlar beni tam vicdanımdan vurdu. Aynı azabı onlara yaşatmadan ben rahat nefes almayacağım!” sözleriyle intikam yemini ediyor. Celasun’un kanlar içinde yerde yattığı tanıtımda, Çeto ve Mahsun’un topladığı çocukları kurtarmak için Çukur’a girmeye karar veren Cumali’nin neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 42. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 12. Bölümünde Mahsun ve Çeto, Koçovalılara oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılara karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak. Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzuların isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris’in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur'un son bölümünde, Yamaç, Koçovalılar'ın en yakın adamı Ersoy'u kendisine tamamen bağlamayı başardı. Diğer yandan ise Meliha'nın sözleriyle kendine gelen İdris Koçovalı eski günlerine geri döndü. Bir annenin pavyonda zorla çalıştırılan kızı için yardım istediği İdris ve Emmi, pavyona giderek mekan sahibinden hesap sordu. Yamaç ise Çukur'da yaşayanların tekrar güvenini kazanmak için sürpriz bir hamle yaptı. Öldürülen berber Muhittin'in cenaze namazını mahallede kıldırılan Yamaç yüzlerce kişiyle birlikte Çukur'un sokaklarında dolaştı.

Cumali ise kendisini öldü sanan anne ve babasının karşısına çıkınca duygusal anlar yaşandı. Çukur son bölüm finalinde ise Yamaç'ın eşi Saadet doğum yaptı. Vartolu ise Saadet'i ve doğan bebeklerini Karakuzular'ın eşliğinde görebildi.

Adamlarını da yanına alan Çeto, Vartolu’yu teftişe gidiyor ama Vartolu’nun planı bambaşka çıkıyor. Medet ile ufak bir defile düzenleyen Vartolu, planını ortaya çıkarıyor. Medet’i el bombası ile donatan Vartolu, Çeto’dan kendisine Saadet’i göstermesini istiyor. Karşısında bir anda kucağında bebekle Saadet’i gören Vartolu şaşırıp kalıyor. Çeto ise Saadet’i gösterdikten sonra geri götürüyor.

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