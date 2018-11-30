Çukur'da Karakuzular'ın korkunç planı! Çukur 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Koçovalıların oyunuyla Karakuzuları vuran ve öfkeden deliye dönen Mahsun, “Onlar beni tam vicdanımdan vurdu. Aynı azabı onlara yaşatmadan ben rahat nefes almayacağım!” sözleriyle intikam yemini ediyor. Celasun’un kanlar içinde yerde yattığı tanıtımda, Çeto ve Mahsun’un topladığı çocukları kurtarmak için Çukur’a girmeye karar veren Cumali’nin neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 42. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 12. Bölümünde Mahsun ve Çeto, Koçovalılara oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılara karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak. Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzuların isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris’in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!