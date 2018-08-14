Çukur'da öldü fenomen oldu! Bakın Emrah Komiser hangi diziye geçti

Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim almakta olup 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizilerden birisi olan Çukur’un sezon finalinde ölen bir karakteri oynayan yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz’ın yeni bir diziyle geleceği haberi gündemde.

ATV'nin reyting rekorları kıran, sezonun tartışmasız en iddialı yapımlarından biri olan ve sezon finalinde senaryo gereği ölerek diziden ayrılan Çukur'un Emrah komiseri Alperen Duymaz'dan yeni haberler var!

1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

TATLI KÜÇÜK YALANCILAR DİZİSİ İLE TANINDI

2015 yılına gelindiğinde Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin deneme çekimlerine çağrıldı. Çekimler sonrasında kabul edilmesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Ardından Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alarak başarılı oyunculuğuyla da birlikte adından sıkça söz ettiren bir isim haline gelmiştir.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Bensu Soral, Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimlerle birlikte yüksek reyting getiren projede yer almıştır. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin bitmesinin ardından yeni bir projeyle daha izleyicisinin karşısına geçmiş ve Acı Aşk adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendini göstermiştir.

ACI AŞK İLE ÜNÜNE ÜN KATTI

Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başlamıştır. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı.