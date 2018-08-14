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Çukur'da öldü fenomen oldu! Bakın Emrah Komiser hangi diziye geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

ATV'nin tartışmasız en iddialı yapımlarından biri olan Çukur'un Emrah Komiseri Alperen Duymaz dizinin sezon finalinde ölmüş ve hayranlarını şok etmişti. Peki Emrah Komiser hangi dizide oynayacak?

Çukur'da öldü fenomen oldu! Bakın Emrah Komiser hangi diziye geçti

ATV'nin reyting rekorları kıran, sezonun tartışmasız en iddialı yapımlarından biri olan ve sezon finalinde senaryo gereği ölerek diziden ayrılan Çukur'un Emrah komiseri Alperen Duymaz'dan yeni haberler var!

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Geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizilerden birisi olan Çukur’un sezon finalinde ölen bir karakteri oynayan yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz’ın yeni bir diziyle geleceği haberi gündemde.

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KIVANÇ TATLITUĞ İLE BİRLİKTE

Çukur dizisinde Emrah komiser karakterine hayat veren Alperen Duymaz, dizideki rolünün sona ermesinden sonra yeni sezonda Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

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Show TV’de yayınlanması planlanan dizide adı geçen Alperen Duymaz’ın sürpriz bir karaktere hayat vereceği konuşuluyor.

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ÇUKUR DİZİSİ İLE FENOMEN OLAN ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu.

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Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim almakta olup 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

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1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

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TATLI KÜÇÜK YALANCILAR DİZİSİ İLE TANINDI

2015 yılına gelindiğinde Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin deneme çekimlerine çağrıldı. Çekimler sonrasında kabul edilmesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Ardından Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alarak başarılı oyunculuğuyla da birlikte adından sıkça söz ettiren bir isim haline gelmiştir.

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Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Bensu Soral, Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimlerle birlikte yüksek reyting getiren projede yer almıştır. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin bitmesinin ardından yeni bir projeyle daha izleyicisinin karşısına geçmiş ve Acı Aşk adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendini göstermiştir.

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ACI AŞK İLE ÜNÜNE ÜN KATTI

Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başlamıştır. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı.

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Acı Aşk dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Seçkin Özdemir, Erkan Can, Sezgi Sena Akay ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte çok konuşulan bir iş çıkarmıştır.

BODRUM MASALINDA BAŞROL OLDU

2016 yılında ise Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına başlayan Bodrum Masalı adlı dizide Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam gibi güçlü isimlerle rol almaya başladı. Alperen Duymaz'ın Bodrum Masalı'nda Ateş rolüne hayat vermesi sonrasında ekranların aranan yüzü olma başarısına ulaştı.

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Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran Çukur dizisinde Dilan Çiçek Deniz, dizideki adıyla Sena karakterinin abisi olarak ekranlara geri döndü. Alperen Duymaz, sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen Çukur'da komiser Emrah rolünü canlandırdı.

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