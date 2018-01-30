Çukur'da Vartolu'nun kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç yıkıldı!

Onlardan önce davranan Yamaç, Aliço'nun yardımıyla Kasım'ı jandarmadan kaçırmayı başardı. Yamaç, doktorun da desteğiyle Kasım'a hastanede özel ve gizli bir odada bakılmasını sağladı. Paşa’dan bilgi almaya çalışan Yamaç, kafasında eksik kalan parçaları yavaş yavaş tamamladı. Saadet’in çocukluk aşkı Salih’in, Vartolu Sadettin olduğunu öğrenen Sena ise şoke oldu. Sadettin’le konuşmak isteyen Saadet’i durduramayacağını anlayan Sena, ona eşlik etti. Kasım’ın karısı ve çocuğunu öğrenen Vartolu onların peşine düşerken, Kasım karısı ve çocuğunu Yamaç’ın korumasını istedi. Vartolu’dan önce Kasım’ın ailesini bulan Yamaç, onları güvenli bir yere götürdü.

Çukur’un dün akşam ekrana gelen 14. bölümünde Kasım'ın hücresinde patlayan bomba, yeni bir fırtınanın habercisi oldu. Kasım'ın ölmediğini öğrenen Paşa yola çıkacağı sırada Yamaç tarafından engellendi. Cezaevindeki kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Yamaç’tan kurtulamayacağını anlayan Paşa, silahını çekerek kafasına dayadı fakat Yamaç’ın müdahalesiyle başarılı olamadı. Bu sırada Kasım’ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Vartolu, İdris’in de hastaneye gittiğini bilmeden yola çıktı. Bir yanda Vartolu, diğer yanda İdris hastanenin önünde ambulansı beklerken karşı karşıya geldi. Fakat ikilinin beklediği gerçekleşmedi ve ambulanstan Kasım çıkmadı.

Bir şeyleri çözdüğü belli olan İdris, cezaevindeki patlama için Paşa’yı sorguladı. İdris’in sorgusundan kaçmak isteyen Paşa, kendini arabadan atarak gözden kayboldu. Saadet’in Vartolu ile karşı karşıya geldiği, ikilinin gözyaşlarına hakim olamadığı sahne izleyenleri de derinden etkiledi. İdris’ten kurtulan Paşa’nın Kasım’ı öldürmeye çalıştığı anlar tansiyonu yükseltti. Vartolu’nun yanından çıkan Saadet bir binanın tepesine çıktı. Kendini boşluğa bırakacakken Yamaç son anda onu kurtardı. Kasım’a Salih’in annesini soran ve Mihriban cevabıyla kafası allak bullak olan Yamaç, kendini Mihriban’ın evinde buldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 15. bölümü 5 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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