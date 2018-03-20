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Çukur'da Yamaç ve Vartolu işbirliği! Beyefendi'yi şoke eden plan!

ÇUKUR HABERLERİ  | 20.03.2018 01:54 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 21. bölümüne, Vartolu ve Yamaç'ın Beyefendi'ye kurduğu büyük tuzak damga vurdu. Çukur'un son bölüm finalinde, Avukat Nazım'ın da yardımıyla Vartolu ve Yamaç birlikte hareket ederek Baykal'a tuzak kurdu. Vartolu, Baykal’ın maskeli adamları tarafından bir depoya getirildi. Baykal, korumaları sandığı adamların maskelerini çıkarmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Karşısında Yamaç, Medet'i gören Baykal’ın ava giderken avlandığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Çukur'da Yamaç ve Vartolu işbirliği! Beyefendi'yi şoke eden plan!

Çukur'un 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, Vartolu’nun dönüşünün bomba etkisi yarattığı Çukur’da Aliço, onu Hale’nin katiline götürecek ipuçlarını bulmaya çalıştı. Saadet, öldü sandığı Vartolu’yu karşısında bulunca gözyaşlarına boğuldu. İkilinin duygu yüklü sahnesi ekran başındakileri derinden etkiledi. Babasının intikamını almak isterken Vartolu’nun, Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun, Yamaç’tan hesap sordu. Selim’in yanına gelen ve kardeşi olduğunu itiraf eden Vartolu’nun hedefinde ise Baykal vardı. Vartolu’nun ölmediğini öğrenince öfkeden deliye dönen Baykal, Emrah ve Nazım’a kardeş olduklarını söyleyerek ikiliye hayatlarının en büyük şokunu yaşattı.

Çukur’daki kayıplarla derinden sarsılan, kendi başına kalarak yaşadıklarını sorgulamak isteyen Yamaç gitarını alarak sahneye çıktı. Bu sırada Yamaç’ın karşısına çıkan Vartolu, Baykal’ı bitirmek ve gidenlerin intikamını almak için Yamaç’a iş birliği teklif etti. İdris, evine dönen Celasun’a babasının ölümünün kendi hatası olduğunu ve intikam almak istiyorsa kendisini öldürmesini söyledi. Nazım’ın yardımıyla güç birliği yapan Yamaç ve Vartolu, planlarını uygulamaya koydu. Vartolu, Baykal’ın maskeli adamları tarafından bir depoya getirildi. Fakat Baykal, korumaları sandığı adamların maskelerini çıkarmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Karşısında Yamaç, Medet ve diğerlerini gören Baykal’ın ava giderken avlandığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR 22. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 22. bölümü 26 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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