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Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe Menajerimi Ara dizisine dahil oldu!

24.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört sezondur izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde büyük finale yaklaşırken dizide Medet karakterine hayat veren Mustafa Kırantepe fenomen diziye konuk olması ile gündeme geldi. Sevilen dizide canlandırdığı Medet karakteri ile büyük beğeni toplayan Kırantepe, Menajerimi Ara dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe Menajerimi Ara dizisine dahil oldu!

Başrollerinde Aras Bulut İğnemli, Erkan Kolçak Köstengil, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çukur dizisinde Medet rolüyle ekranlara damgasını vuran Mustafa Kırantepe sevilen dizide boy göstermeye hazırlanıyor. Çukur'da finale sayılı günler kala Kırantepe'nin Star TV ekranlarında pazar akşamların izlenme rekorları kıran Menajerimi Ara dizisine katılacağı açıklandı.

KONUK OYUNCU OLARAK KADROYA DAHİL OLDU

Çukur dizisinde Medet karakteriyle ilgi çekmeyi başaran ünlü oyuncu Mustafa Kırantepe sevilen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medet karakteriyle adından sürekli söz ettiren Mustafa Kırantepe Star TV ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Menajerimi Ara dizisinde de boy gösterecek.

Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe Menajerimi Ara dizisine dahil oldu!

MUSTAFA KIRANTEPE KİMDİR?

29 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğdu. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2002 yılında bitirdi ve aynı yıl İstanbul'a yerleşti. 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı. Yine 2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı.

Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe Menajerimi Ara dizisine dahil oldu!

2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya'da hâlen oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

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Çukur dizisi Menajerimi Ara dizisi
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