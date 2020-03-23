Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölümü 23 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelmedi. Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimleri durduruldu. Çukur'un Balat'taki seti de durduruldu. Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Çukur dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Bir haftanın ardından durum tekrar değerlendirilecek ve çekimlerin devam edip etmeyeceklerine karar verilecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlem olarak dizi çekimleri durduruldu. Çukur setinin durmasıyla birlikte yeni bölüm yayını da iptal edildi. Çukur'un 93. yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yeni bölüm yayın tarihi Show TV tarafından açıklanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.