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Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2020 20:19 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 93. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Çukur yeni bölüm ise bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV'nin 23 Mart Pazartesi yayın akışında Çukur yerine Enis Batur Gerçek Kahraman filmi yayınlanacak. Peki Çukur neden yok? Koronavirüs salgını nedeniyle Çukur'un çekimleri durduruldu. Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölümü 23 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelmedi. Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimleri durduruldu. Çukur'un Balat'taki seti de durduruldu. Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Çukur dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Bir haftanın ardından durum tekrar değerlendirilecek ve çekimlerin devam edip etmeyeceklerine karar verilecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlem olarak dizi çekimleri durduruldu. Çukur setinin durmasıyla birlikte yeni bölüm yayını da iptal edildi. Çukur'un 93. yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yeni bölüm yayın tarihi Show TV tarafından açıklanacak.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.

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Çukur'un içerisinde yaşamaya başlayan gazeteci Emir tüm gözlemlerini kaydetmeye başlıyor. Çukur'u baştan sona anlatan Emir yaptığı hataları ve Çukur'un tüm güzelliklerini birer birer anlatıyor. Çukur dövmesinin anlamını, içeride yer alan dayanışmayı, asıl amaçlarını ve Çukur'un nasıl bir aile olduğunu anlatan Emir pişmanlığını dile getiriyor.

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ARIK BÖKE, ÇAĞATAY'IN YERİNE GEÇTİ

Babası Cengizhan'dan gelecek telefonu bekleyen Arık Böke en sonunda istediği aramayı alıyor. Babasının aramasıyla üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu be
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