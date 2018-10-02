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Çukur, Söz ve Yasak Elma'yı geride bıraktı! Çukur zirvede

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

Bomba transferlerle yeni sezona hızlı bir giriş yapan Çukur dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Söz ve Yasak Elma'yı geride bırakarak hem reyting sıralamasında hem de Twitter aramalarında birinci oldu

Çukur, Söz ve Yasak Elma'yı geride bıraktı! Çukur zirvede

Yeni sezonla birlikte reytinglerde zirve değişti. Berkay Ateş ve Necati Memili gibi ünlü oyuncuların Çukur'a transferinin ardından Çukur yeni sezonda da çok konuşulmaya devam etti.

Yeni sezonda Çukur reyting sıralamasında birinciliği elden bırakmadı. Çukur'u ise Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi takip etti.

REYTİNG ŞAMPİYONU ÇUKUR OLDU

Pazartesi akşamları Show TV'de Çukur, Fox TV'de Yasak Elma, Star TV'de Söz dizileri yayınlanıyor. Yeni sezonda da başarılı yapımlar heyecanla takip ediliyor. Birçok dizinin aynı saatlerde ekrana geldiği pazartesi gününün reyting şampiyonu ise Çukur dizisi oldu. Çukur'u ikinci sırada Söz takip ederken Yasak Elma dizisi ise 4'üncü sıradan takip etti.

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SOSYAL MEDYADA DA BİRİNCİ OLDU

İzlenmenin yanı sıra Çukur dizisi dün akşam Twitter'da TT listesinde yer aldı. İzleyiciler #çukurheryerde etiketiyle Twitter'da yorumlarını paylaştı. #çukurheryerde etiketi Twitter'da Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 5 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

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GEÇEN HAFTA HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

Geçtiğimiz hafta totalde birinci sırada Çukur dizisi efsane bir başlangıç yaparken, ikinci sırada Söz dizisi yer aldı. Üçüncü sırada ise ana haber bültenlerini bile geride bırakan Müge Anlı yer aldı. AB grubunda ise birinci sırada yer alan Çukur dizisi zirveye yerleşirken, üçüncü sırada ise Söz dizisi yer aldı.

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