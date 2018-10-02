Çukur, Söz ve Yasak Elma'yı geride bıraktı! Çukur zirvede

Yeni sezonla birlikte reytinglerde zirve değişti. Berkay Ateş ve Necati Memili gibi ünlü oyuncuların Çukur'a transferinin ardından Çukur yeni sezonda da çok konuşulmaya devam etti.

Yeni sezonda Çukur reyting sıralamasında birinciliği elden bırakmadı. Çukur'u ise Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi takip etti.

REYTİNG ŞAMPİYONU ÇUKUR OLDU

Pazartesi akşamları Show TV'de Çukur, Fox TV'de Yasak Elma, Star TV'de Söz dizileri yayınlanıyor. Yeni sezonda da başarılı yapımlar heyecanla takip ediliyor. Birçok dizinin aynı saatlerde ekrana geldiği pazartesi gününün reyting şampiyonu ise Çukur dizisi oldu. Çukur'u ikinci sırada Söz takip ederken Yasak Elma dizisi ise 4'üncü sıradan takip etti.

SOSYAL MEDYADA DA BİRİNCİ OLDU

İzlenmenin yanı sıra Çukur dizisi dün akşam Twitter'da TT listesinde yer aldı. İzleyiciler #çukurheryerde etiketiyle Twitter'da yorumlarını paylaştı. #çukurheryerde etiketi Twitter'da Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 5 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.