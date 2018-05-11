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Çukur'un Aliço'su RIza Kocaoğlu'ndan anlamlı hareket

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 22:39 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, Tohum Otizm Vakfı'nın Şişli'deki okulunda öğrencilerle bir araya geldi. Etkileyici oyunculuğuyla Aliço'yu Çukur'un fenomen karakterlerinden birine dönüştüren ve dizide otizmli bir karaktere hayat veren Kocaoğlu ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet etti ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.

Çukur'un Aliço'su RIza Kocaoğlu'ndan anlamlı hareket

Tohum Otizm Vakfı'nın okulunu ziyaret eden Rıza Kocaoğlu duygularını şu şekilde dile getirdi: "Hayatımın en güzel tecrübelerinden birini yaşadım. Çocuklarla bir araya gelmek, onların sevgisini hissetmek inanılmaz güzeldi. Beraber oyunlar oynadık, sohbet ettik. Otizmi tanımada ve farkındalığımı arttırmada bir adım öne taşıdı beni. Otizmde farkındalık çok önemli, önce fark ederek sonra da erken tanı ile onları daha çok yaşamın içine katabiliyoruz. Biz Çukur dizisinde Aliço karakteri ile bu farkındalığın biraz daha altını çizmeye çalışıyoruz. Sezon finalinde de Tohum Otizm Vakfı ile bu farkındalığı arttıracak bir projemiz olacak. Ben daha sonra da okula yeniden gelip onlarla vakit geçirmeye devam edeceğim."

çukur aliço

Pazartesi akşamları adını zirveye yazdıran Ay Yapım imzalı Çukur dizisi otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymak amacıyla Tohum Otizm Vakfı ve Show TV ile ortak projelere imza atmaya devam ediyor. Nisan ayında "Otizm Farkındalık Günü" için "Çukur Otizme Mavi Işık Yaktı" adlı özel bir sosyal medya çalışması gerçekleştiren ekip, "Otizme 10 Saniye" kampanyası ile ortak projelerini sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tohum Otizm Vakfı Rıza Kocaoğlu

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