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Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi de ünlü çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

15.08.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde hayat verdiği 'Aliço' karakteriyle büyük beğeni toplayan Rıza Kocaoğlu rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncunun kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi Gözde Kocaoğlu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Tuzak, Çukur, Kuzey Güney, İçerde ve Zeytin Ağacı gibi birçok başarılı projede yer alan Rıza Kocaoğlu başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen Kocaoğlu'nun kız kardeşi de ünlü çıktı.

Rıza Kocaoğlu'nun güzeller güzeli kız kardeşinin, kendisi gibi oyuncu olan Gözde Kocaoğlu olduğu öğrenildi. Gözde Kocaoğlu bu zamana kadar Kaybedenler Kulübü, Yerden Yüksek, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Aşk Laftan Anlamaz gibi yapımlarda rol aldı.

RIZA KARDEŞİ

Abi kardeşin benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı. Gözde Kocaoğlu ve Rıza Kocaoğlu'nun fotoğralarına sosyal medyada; 'Ne kadar benziyorlar', 'Abisinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

rıza kardeşi 2 tek

Rıza Kocaoğlu, Kars-Erivanlı ve Selanik kökenli bir aileye doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

rıza kardeşi

Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir.

Rıza Kocaoğlu 1

Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Rıza Kocaoğlu 2

"Av Mevsimi" filminde rol aldıktan sonra DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock"ı sahneledi. 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü filminde sinemaya tekrar adım attı.

Rıza Kocaoğlu 3

2012-2015 yılları arasında atv'de yayımlanan Karadayı dizisinde "Yasin Komiser"i canlandırdı.

Rıza Kocaoğlu 4

2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi.

Rıza Kocaoğlu 5

2017-2021 arasında yine Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırdı.

Rıza Kocaoğlu 6

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