Çukur yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Çukur dizisi 4. sezon için flaş karar

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur dizisinin çekimlerine, koronavirüs salgınıyla nedeniyle Mart ayında ara verilmişti.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur dizisi son olarak 93. bölümüyle yayınlanmıştı. Sezon finali yapan Çukur'un 4. sezon çekimleri için ise hazırlıklar başladı. Yeni sezona stoklu bölümlerle girmek isteyen yapım şirket, Çukur yeni bölüm çekimlerine Temmuz sonunda başlamayı planlıyor. Gelen haberlere göre, çekimlerin başlaması sonrası Eylül ayının ilk haftasında dizi yeni sezonuyla 94.bölümden kaldığı yerden devam edecek. Çukur'a son olarak ünlü oyuncu Barış Arduç da katılmıştı.

