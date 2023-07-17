Çukurda ölmesinler diye üzerlerindeki elbiseleri attılar! Cilo Dağı'nda kırılan buzul dehşeti yaşattı: 2 kişinin kurtarıldığı anların görüntüler ortaya çıktı

Cilo Dağı'nda yürüyüş yaparken birdenbire kırılan buzullarda oluşan yarıklara düşen grup için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin 2 kişiyi kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerine ilk kendilerinin vardığını belirten YEKDASDER üyelerinin anlattıklarına göre, kaybolan grubun lideri can havliyle bölgedeki üyelerin yanına gelip talihsiz olayı bildirdi. Buzullardan seslerini duyulan 2 kişi kurtarıldı. İslam Gürdal, "Ulaşamadığımız 2 kişiye ise her ihtimale karşı üzerimizde ne kadar elbise varsa yarıkların içine aşağı attık. Belki giyip hayata tutunurlar." diye konuştu.

BİR ANDA ÇUKURA DÜŞTÜLER

Alınan bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Cilo Dağı’ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo’da buzulların üzerinde yürümeye başlayan 4 kişi, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düşerken, haber verilmesi üzerine bölgede hazır bulunan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği’nin arama kurtarma ekipleri (YEKDASDER) seferber olarak çalışmalarına başladı.

"KAYBOLAN EKİBİN LİDERİ CAN HAVLİYLE YANIMIZA GELDİ"

Yapılan ilk çalışmalar sonucu 2 kişi kaldıkları yerden zorlu bir mücadele ile kurtardılar. YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

“Malumunuz üzere olay olduğu zaman biz dernek olarak ekibimiz ile birlikte aşağıda idik. Kaybolan ekibinin liderleri can havliyle aşağı inerek yanımıza geldi. 'Dört arkadaşımız buzulların çökmesiyle düştü' dedi. Biz de arkadaşı jandarma ekibini ve AFAD bilgilendirmesini istedik. Biz de o an gruptan doktor, HAK Arama Kurtarma ve AFAD gönülleri olarak buzullara intikal ettik. Olay yerine ilk olarak biz vardık.

"BUZULLARDA SESLERİNİ DUYDUK"

4 kişiden ikisini aşağıda buzullarda sesini duyduk ve ilk başta bilinci yerinde olup olmadığını doktor arkadaşımızla birlikte kontrol ettik. Birinin bilinci yerinde idi diğer kişi ise aldığı darbeden dolayı bilinci yerinde değildi. Bölgede Van’dan olan ekip arkadaşları ile birlikte 2 kişiyi sağ çıkardık. Diğer arkadaşları ise gelen AFAD, JAK ve UMKE ekiplerine alanı bıraktık. Çok üzgünüz, Allah’tan yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Diğer arkadaşların ailelerine Allah’tan sabır diliyoruz. Allah yar yardımcıları olsun.”

"YARIKLARIN İÇİNE DÜŞMÜŞLER"

YEKDASDER üyesi olan İslam Gürdal ise şu ifadeleri kullandı:

“Doğa fotoğrafçısıyım. Bugün (dün) sabah erken saatlerde 45 kişilik ekiple cennet ve cehennem vadisi şelalesine doğa yürüyüşü yapmak için buzullara doğru çıkmak üzereyken 4 kişilik bir ekibin şelalenin orada yarıkların içine düştüğü haberi aldık. Kurtarma ekibi olarak hemen olay yerine vardık. 2 kişiyi kendi imkanlarımızla kurtardık.

"ELBİSELERİMİZİ ATTIK, BELKİ GİYİP HAYATA TUTUNURLAR"

Ulaşamadığımız 2 kişiye ise her ihtimale karşı üzerimizde ne kadar elbise varsa yarıkların içine aşağı attık. Belki giyip hayata tutunurlar. Tek dileğimiz 2 arkadaşın sağ salim oradan çıkmaları.”

(İHA)

