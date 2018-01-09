Çukur'da Yamaç, Vartolu'dan Meke'nin intikamını aldı!

Çukur'un bu akşam ekrana gelen 11. bölümünde Yamaç-Selim yüzleşmesinde Yamaç'ın ardından Selim de tetiği çekti, Yamaç'ın önceden mermiyi çıkarttığı silahtan sadece tık sesi geldi. Selim'le ilgili düşünceleri iyice karışan Yamaç abisini yapmaya zorladığı şeyden de üzüntü duydu. Meke, Doğubeyazıt'ta Vartolu'nun tuzağına düştü, adamları tarafından kaçırılarak İstanbul'a getirildi.
Vartolu tam Meke'yi öldürecekken Celasun öne atılıp Meke'nin bacağını kırdı. Selim türkü barda Celal'le karşılaştı, Celal onu tehdit edince ertesi gün evine giderek Celal'i öldürdü. Sena'nın gittiğini öğrenen İdris, Yamaç'la konuşarak "Birini sevmek ayrı, biriyle ömrünü geçirmek ayrı" diyerek nasihatte bulundu. Bunun üzerine Yamaç Sena'yı görmeye giderek; "İstersen biraz uzaklaş, kafanı dağıt ama sonra gel benim yanımda ol" dedi. Hem üzgün hem de çok öfkeli olan Sena evi birbirine kattı. İdris cezaevinden gelen gizemli mektubun izini sürdü ve kendisi hapiste yatarken Gonca takma ismini kullanan Mihriban’ın Çukur’da kocası tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Komiser dostundan yardım isteyen İdris, Mihriban'ın cinayeti sonrası çocuğuna ne olduğunu sordu ve 'nereye gittiğini bilen yok' cevabını aldı. Celasun hastanede Karaca'yı ziyaret etti ve Karaca, "Anla benim için ne kadar değerlisin" dedikten sonra Celasun Karaca'yı başından öperken, kapının önünde gizlice onları dinleyen Akşın her şeyi duyarak şoke oldu. Yamaç ve Selim, Meke'nin söylediği Mermerci Raşit'in yerine gidip karşılarında Vartolu'yu görünce Meke'nin başının dertte olduğunu anladı.
Bu sırada Meke'yi Çukur'da yolun ortasına attılar. Deliye dönen Muhittin oğlunu kucaklayarak hastaneye yetiştirdi, sonra da Vartolu'nun evini bastı. Silahlar çekildiği anda Yamaç geldi ve Muhittin'i engelledi. Nedret, Sultan'a yalan söyleyerek Emmi'yle birlikte Sena'ya gitti, dönüşte ikisini evin önünde gören Sultan Nedret'i tokatladı. Boşanmak için avukat arayışına giren Sena ilk hamlesinde Yamaç engeliyle karşılaştı ve öfkeden delirdi. Yamaç'ın peşine taktığı Kemal ve Metin'i atlatarak Deren'le buluştu, tesadüfen Avukat Nazım'ı gördüler ve Nazım, Sena'ya boşanma avukatlığını kendisinin yapabileceğini söyledi, Sena da kabul etti. Çukur'un acil nakit ihtiyacını karşılamak için Paşa'nın yaptığı operasyon, her şeyden bir şekilde haberi olan Beyefendi tarafından bozguna uğratıldı. Vartolu Medet'le birlikte Muhittin'in dükkanına gitti, Muhittin sinirden çıldırsa da bir şey yapmadı. Olan biteni gören Yamaç'ta ise tel koptu ve beton kovayı Medet'in bacağına geçirdi. Yamaç'a silah çeken Vartolu'yu bu kez engelleyen ise Selim oldu. Bu sırada mahallelinin maddi sıkıntılarına bir an önce son vermeyi aklına koyan Yamaç, Baykal'ın tuzağı olan ve başını belaya sokacak bir işe girmek zorunda kaldı. Sultan, İdris'e gelen mektubu buldu. "Ya İdris Bey... bir oğul kaybettin, bir oğul buldun" diye biten mektup işlerin iyice karışacağının sinyallerini verdi.
MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?
Okuyucu Yorumları 0 yorum