Çukur'da Yamaç, Vartolu'dan Meke'nin intikamını aldı!

Çukur'un bu akşam ekrana gelen 11. bölümünde Yamaç-Selim yüzleşmesinde Yamaç'ın ardından Selim de tetiği çekti, Yamaç'ın önceden mermiyi çıkarttığı silahtan sadece tık sesi geldi. Selim'le ilgili düşünceleri iyice karışan Yamaç abisini yapmaya zorladığı şeyden de üzüntü duydu. Meke, Doğubeyazıt'ta Vartolu'nun tuzağına düştü, adamları tarafından kaçırılarak İstanbul'a getirildi.

Vartolu tam Meke'yi öldürecekken Celasun öne atılıp Meke'nin bacağını kırdı. Selim türkü barda Celal'le karşılaştı, Celal onu tehdit edince ertesi gün evine giderek Celal'i öldürdü. Sena'nın gittiğini öğrenen İdris, Yamaç'la konuşarak "Birini sevmek ayrı, biriyle ömrünü geçirmek ayrı" diyerek nasihatte bulundu. Bunun üzerine Yamaç Sena'yı görmeye giderek; "İstersen biraz uzaklaş, kafanı dağıt ama sonra gel benim yanımda ol" dedi. Hem üzgün hem de çok öfkeli olan Sena evi birbirine kattı. İdris cezaevinden gelen gizemli mektubun izini sürdü ve kendisi hapiste yatarken Gonca takma ismini kullanan Mihriban’ın Çukur’da kocası tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Komiser dostundan yardım isteyen İdris, Mihriban'ın cinayeti sonrası çocuğuna ne olduğunu sordu ve 'nereye gittiğini bilen yok' cevabını aldı. Celasun hastanede Karaca'yı ziyaret etti ve Karaca, "Anla benim için ne kadar değerlisin" dedikten sonra Celasun Karaca'yı başından öperken, kapının önünde gizlice onları dinleyen Akşın her şeyi duyarak şoke oldu. Yamaç ve Selim, Meke'nin söylediği Mermerci Raşit'in yerine gidip karşılarında Vartolu'yu görünce Meke'nin başının dertte olduğunu anladı.