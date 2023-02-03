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Cuma günü reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Müge Anlı ile Tatlı Sert reyting birincisi kim oldu?

03.02.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 3 Şubat için Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi yapımların yayınlanmasının ardından merak edildi. Birbirinden iddialı yapımların yayınlandığı 3 Şubat Cuma günü için reyting sonuçları araştırılıyor. Senaryo haberleriyle çalkantılı günler geçiren Yalı Çapkını'nın reyting puanı merak ediliyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci olacak? İşte ayrıntılar...

Cuma günü reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Müge Anlı ile Tatlı Sert reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 3 Şubat Cuma gününün reyting listelerinin yayımlanmasıyla beraber en çok izlenen yapımlar belli olacak. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibinin kim olacağı merakla bekleniyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci olacak? İşte merak edilen detaylar...

CUMA GÜNÜ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Şubat Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her gün sabah saat 10.00'da açıklanmaktadır.

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Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Ateş Kuşları, üçüncü sırada Yalı Çapkını özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Ateş Kuşları, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Ateş Kuşları, üçüncü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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