Cumartesi (yarın) hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 Haziran hava durumu tahminleri

Cumartesi hava durumu nasıl olacak? Yasakların kalktığı ilk hafta sonunda neredeyse tüm Türkiye, bu sorunun yanıtını arıyor.

UZUN ZAMAN SONRA YASAKSIZ İLK CUMARTESİ

Yeni normalleşmenin başlamasıyla birlikte hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasaklarında esnemeye gidilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kararlara göre cumartesi günü yasak kararı kaldırıldı.

CUMARTESİ SAAT KAÇA KADAR SERBEST?

Alınan kararla birlikte cumartesi günü saat 22.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olmayacak. 22.00 itibariyle tüm Türkiye'de yasak kararı uygulanmaya başlanacak.

Günler sonra cumartesi planı yapan vatandaşlar sık sık Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuyla ilgili tahminleri takip ediyor.

CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den gelen son durumu tahminlerine göre cumartesi günü yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz'de ise sağanak yağışlar bekleniyor.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

5 Haziran cumartesi yarın İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve 22 derece olacak. İzmir'de ise güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak.

Ankara'da ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken; hava sıcaklığı 19 derece civarında seyredecek.



