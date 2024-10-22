Cumhur İttifakı'nda 'Öcalan' çatlağı: Umut hakkına da rıza göstermeyiz, Meclisimizde konuşmasına da!

Devlet Bahçeli bugün yaptığı çağrıyla hem ezber bozdu hem Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin hemen herkesin diline düşen 'Abdullah Öcalan' çağrısına, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den ise tepki geldi. Destici çağrıya kapısını kapadı!

ÖNCE "BUYURSUN TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN" DEMİŞTİ

Bahçeli geçtiğimiz haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında aklından bile geçirmesin" demişti.

BAHÇELİ'DEN 'UMUT HAKKI' ÇIKIŞI

Bugün ise MHP lideri, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" diye konuştu.



Terörist elebaşı Abdullah Öcalan

ERDOĞAN: TARİHİ FIRSAT PENCERESİ

Bahçeli'nin ardından AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" mesajını verdi.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK OLUŞTU

Fakat ittifakın bir diğer ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den ise Erdoğan'ın aksine sert bir tepki geldi. Destici sosyal medya hesabından çağrıya ilişkin yanıtını paylaştı.

DESTİCİ: ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ

Bahçeli'nin kullandığı terimlerle ilgili "'Tecrit' değil 'ceza' (tahliyesiz müebbet-idam), 'anlaşma' değil 'hukuk', 'umut hakkı' değil 'pişmanlık ve af dileme'" açıklamasını yapan Destici sözlerine şöyle devam etti:

"Gazi Meclis, hainlerin, ihanetlerinin propagandasını yapacakları ya da günah çıkartacakları bir yer değildir. Yeni bir "Çözüm Süreci", ilk denemedeki hataların ve sürecin sonunda gördüğümüz tahribatın yeniden yaşanmasından başka bir şey olmayacaktır. Velhasılı; yeni bir çözüm sürecine de, binlerce şehidimizin katili terörist başının tecridinin kaldırılmasına da, umut hakkına da, hele hele Gazi Meclisimiz’de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz.Teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır."

DEM PARTİ'DEN YANITE GELDİ: VAKİT KAYBEDİLMEDEN ADIM ATILSIN

Öte yandan Bahçeli'nin çağrısına ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şu mesajları verdi:

Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız.

MHP Genel Başkanı 'tecrit kaldırılsın, konuşsun' dedi. Tecrit 44 yıldır devam ediyor. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Bırakın tecrit kalksın sayın Öcalan fiziki olarak çıksın konuşsun. Ne diyeceğini hepimiz görelim dedik geçen hafta, bu hafta da yineliyoruz. Vakit kaybedilmeden adım atılsın. Bugünden sonra hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış için üzerimize düşeni yapmaya söz veriyoruz. Bu ülkeye onurlu bir barış gelecek. Halaylar çekecek, horonlar tepeceğiz, o günler yakın.

Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden direnmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız.

CHP LİDERİ ÖZEL: KÖTÜ KOKUYOR

Bir diğer yandan CHP lideri Özgür Özel de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilişkin "Bu durum Türkiye'nin sorununu çözmek için değil Erdoğan'ın sorununu çözmek için kurulmuş bir plan gibi görünüyor ve bu yüzden kötü kokuyor" ifadelerini kullandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır