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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Halil Konakçı açıklaması: ‘Diyanet yetkililerine sesleniyorum’

15.08.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları ile gündemden düşmeyen imam Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın inceleme başlatması ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın inceleme kararına tepki gösteren Saral paylaştığı mesajda, “Halil Konakçı’nın her daim yanındayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Halil Konakçı açıklaması: ‘Diyanet yetkililerine sesleniyorum’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inceleme başlatılması ile ilgili açıklama yaptı.

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Saral'ın paylaşımı şu şekilde;

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Aksi halde böyle yapmakla Halil Konak'çı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakçı’nın her daim yanındayız.

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