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  4. İmam Halil Konakçı için Diyanet İşleri harekete geçti! Sosyal medyadaki paylaşımları gündem oldu

İmam Halil Konakçı için Diyanet İşleri harekete geçti! Sosyal medyadaki paylaşımları gündem oldu

14.08.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam Halil Konakçı, Hatay'ın Arap şehri olduğu şeklindeki çıkışıyla yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konakçı için harekete geçti. Konakçı'nın açıklamaları sosyal medyada çokça konuşulurken siyaset zeminine de taşındı. İYİ Parti, Konakçı'nın açıklamaları üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'yla temasa geçti ve Konakçı hakkında "neden işlem yapılmadığını" sordu.

İmam Halil Konakçı için Diyanet İşleri harekete geçti! Sosyal medyadaki paylaşımları gündem oldu

Daha önce yaptığı açıklamalarla da Türkiye'nin gündemine defalarca gelen imam Halil Konakçı bu kez da Hatay hakkındaki sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Son günlerdeki paylaşımları sosyal medyada gündem olan imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı.

DİYANET İŞLERİ HAREKETE GEÇTİ

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

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SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Konakçı sosyal medyada gündem olan konuşmasında şunları söylemişti:

‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar.’’

İYİ PARTİ: PROVOKATİF AÇIKLAMALARI TÜRK MİLLETİNİ RENCİDE EDİYOR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bildiğiniz gibi bir süredir Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli Halil Konakçı isimli şahsın Türk Milletini rencide eden provakatif açıklamaları gündemimizi meşgul etmektedir. Bu hadsiz açıklamalar sebebiyle sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız adına DİB Ali Erbaş’ı aradım, kendisi yurtdışında olduğu için Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile görüşme gerçekleştirdik.

Söz konusu şahısla ilgili “neden bir işlem yapılmadığını” sorduk ve Genel Başkanımızın hassasiyetini açıkça kendilerine ilettik.
Ardından bu provakatör şahısla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını tarafımıza bildirdiler. Bu işin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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