SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan '3-5 şarlatana müsaade etmeyiz' deyip, o paylaşımlara tepki gösterdi: Fitne ateşini söndüreceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde konuştu. Geçtiğimiz günlerde TSK ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'na bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi' ifadelerini kullandı. Göçmenlerle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara da dikkat çeken Erdoğan "Sosyal medyada örgütlenen 3-5 şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek, ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını bunların başlarına çalacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu gurur günümüzde sevincinizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

Siz genç kaymakamlarımızın şehitlerimizin emanetlerini şanla ve şerefle taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.

Toplam 39 ay süren adaylık maratonunu alnınızın akıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Her alanda kendinizi yetiştirdiniz.

Aldığınız eğitimlerin sizleri en donanımlı şekilde hazırladığını düşünüyorum. Ancak kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. Asıl incelikler görevdeyken öğrenilir. Kuralar sonrası görev yerlerinize gideceksiniz. Başarılarınızla bundan sonra devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaksınız.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BİRER HİZMETKARIYIZ"

Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayınız. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz. Bunu böyle bileceğiz.

Her birimiz 85 milyona hizmet etmekle mükellefiz. Milletimizin sorunlarının çözümüne, şehirlerimizin kalkınmasına katkıda bulunmak büyük bir misyondur.

"5 SAAT UYUYORUM, GECE 2'DE EVE GİRİYORUM! SİZ DE BÖYLE ÇALIŞIN"

Benim uykum 5 saat bilemediniz, 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2... Ben böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu işler yürümez. Kaymakamlar olarak sizden de bunu bekliyorum.

Siz de öyle bir çalışın hizmet edin ki ayrıldığınız her ilçede isminiz yadigar olarak kalsın.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bu kararlılığın birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Benim kahraman askerime Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor, iftiralar atıyor. Bunlara gereken dersi bizim verme mükellefiyetimiz var.

"TARİHİMİZDE HİÇBİR ZAMAN IRKÇILIK VE FAŞİZİM AYIBIMIZ OLMAMIŞTIR"

FETÖ'cülerin ve PKK'lıların kukla gibi oynattığı bu şahıslar ülke düşmanlarının değirmenine su taşıyor. Sokakta, okulda, pazarda hayatını sürdüren insanları tahrik eden ve hatta fiziki saldırıya götüren bazı kendini bilmezler olduğunu görüyoruz. Bizim milletimiz yüreği Anadolu coğrafyası kadar geniş bir millettir. Bu millet tüm dünyada hoşgörüsüyle bilinen bir millettir. Tarihimizde hiçbir zaman ırkçılık ve faşizim ayıbımız olmamıştır. Bizim mazimizde kimin başı dara düşmüşse herkese kucak açma vardır. Farklı olanı hoş görme vardır. Gönüller yapma geleneği vardır. Bunların örselenmesine izin vermeyiz.

"BU FİTNE ATEŞİNİ DAHA DA BÜYÜMEDEN SÖNDÜRECEĞİZ"

Kışkırtmalardan yabancı düşmanlığı zehrine kadar sinsi oyunların kök salmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medyada örgütlenen 3-5 şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek, ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını bunların başlarına çalacağız. Bu fitne ateşini daha da büyümeden söndüreceğiz."



