HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan '3-5 şarlatana müsaade etmeyiz' deyip, o paylaşımlara tepki gösterdi: Fitne ateşini söndüreceğiz

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan '3-5 şarlatana müsaade etmeyiz' deyip, o paylaşımlara tepki gösterdi: Fitne ateşini söndüreceğiz

14.09.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Geceleri 5-6 saat uyuduğunu ve her gün 01.00-02.00'de eve döndüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben böyle çalışıyorum, sizden de bunu bekliyorum." diye konuştu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi" dedi. Erdoğan, göçmenlere yönelik tepkilerle ilgili de konuştu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan '3-5 şarlatana müsaade etmeyiz' deyip, o paylaşımlara tepki gösterdi: Fitne ateşini söndüreceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde konuştu. Geçtiğimiz günlerde TSK ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'na bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi' ifadelerini kullandı. Göçmenlerle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara da dikkat çeken Erdoğan "Sosyal medyada örgütlenen 3-5 şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek, ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını bunların başlarına çalacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu gurur günümüzde sevincinizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

e1

Siz genç kaymakamlarımızın şehitlerimizin emanetlerini şanla ve şerefle taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.

Toplam 39 ay süren adaylık maratonunu alnınızın akıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Her alanda kendinizi yetiştirdiniz.

Aldığınız eğitimlerin sizleri en donanımlı şekilde hazırladığını düşünüyorum. Ancak kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. Asıl incelikler görevdeyken öğrenilir. Kuralar sonrası görev yerlerinize gideceksiniz. Başarılarınızla bundan sonra devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaksınız.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BİRER HİZMETKARIYIZ"

Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayınız. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz. Bunu böyle bileceğiz.

Her birimiz 85 milyona hizmet etmekle mükellefiz. Milletimizin sorunlarının çözümüne, şehirlerimizin kalkınmasına katkıda bulunmak büyük bir misyondur.

dsgdsg

"5 SAAT UYUYORUM, GECE 2'DE EVE GİRİYORUM! SİZ DE BÖYLE ÇALIŞIN"

Benim uykum 5 saat bilemediniz, 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2... Ben böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu işler yürümez. Kaymakamlar olarak sizden de bunu bekliyorum.

Siz de öyle bir çalışın hizmet edin ki ayrıldığınız her ilçede isminiz yadigar olarak kalsın.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bu kararlılığın birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Benim kahraman askerime Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor, iftiralar atıyor. Bunlara gereken dersi bizim verme mükellefiyetimiz var.

"TARİHİMİZDE HİÇBİR ZAMAN IRKÇILIK VE FAŞİZİM AYIBIMIZ OLMAMIŞTIR"

FETÖ'cülerin ve PKK'lıların kukla gibi oynattığı bu şahıslar ülke düşmanlarının değirmenine su taşıyor. Sokakta, okulda, pazarda hayatını sürdüren insanları tahrik eden ve hatta fiziki saldırıya götüren bazı kendini bilmezler olduğunu görüyoruz. Bizim milletimiz yüreği Anadolu coğrafyası kadar geniş bir millettir. Bu millet tüm dünyada hoşgörüsüyle bilinen bir millettir. Tarihimizde hiçbir zaman ırkçılık ve faşizim ayıbımız olmamıştır. Bizim mazimizde kimin başı dara düşmüşse herkese kucak açma vardır. Farklı olanı hoş görme vardır. Gönüller yapma geleneği vardır. Bunların örselenmesine izin vermeyiz.

"BU FİTNE ATEŞİNİ DAHA DA BÜYÜMEDEN SÖNDÜRECEĞİZ"

Kışkırtmalardan yabancı düşmanlığı zehrine kadar sinsi oyunların kök salmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medyada örgütlenen 3-5 şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek, ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını bunların başlarına çalacağız. Bu fitne ateşini daha da büyümeden söndüreceğiz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu için 'siyasi yasak' tehlikesi!Kemal Kılıçdaroğlu için 'siyasi yasak' tehlikesi!
Güney Kore: 'Ciddi bir tehdit' oluşursa...Güney Kore: 'Ciddi bir tehdit' oluşursa...
Altın bozdurmak istediğini söyledi! O kelimeyi duyunca anında kaçtıAltın bozdurmak istediğini söyledi! O kelimeyi duyunca anında kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.