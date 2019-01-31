Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. 11 MADDELİK MANİFESTO

1- Şehir planları: Bu konuda hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine geçit vermeyeceğiz. İmar uygulamalarını şeffak bir şekilde hazırlayacağız. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini milletimizin onayından sonra uygulamaya geçireceğiz. Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız.



2- Altyapı ve ulaşım: Bu konu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağına inanıyoruz. Temel altyapı sorunları çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız. AK Partili olmayan belediyelerde de çalışmaları yakından takip edeceğiz. İnsanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini asli öncelik haline getireceğiz. Sokaklarda araç istilasına son verip kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmetine sunacağız. 3- Kentsel dönüşüm: Şehirlerimizi hem depremden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük projelerimizi geliştireceğiz.

4- Benzersiz şehirler: Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, büyüme alanlarına uygun gelişme alanları hazırlayacağız. Şehirlerimizin sülüetini bozan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. 5- Akıllı şehirler: Tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Yerli çözümleri teşvik ederek şehirlerimizin emrine sunacağız. 6- Çevreye saygılı şehirler: Sıfır Atık Projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz. İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz. 7- Sosyal belediyecilik: Tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde geliştireceğiz. Sessiz yığınların sesi olacağız. 8- Yatay şehirleşme: Yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde bu yer alacak. 9- Halkla birlikte yönetim: Muhtarlarımızla birlikte en üst katılımı gerçekleştireceğiz. Bir şehirli hakları bildirgesi hazırlayacağız. Şehir meclislerinde önemli kararları ortak akıl ile alacağız.

10- Tasarruf ve şeffaflık: Yatırımları ve hizmeti yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini tiziz bir şekilde değerlendirecek sonra adımları atacağız. Her türlü bilgi ve belgeye erişimin açık olduğu bir yöntem belirleyeceğiz. 11- Değer üreten şehirler: AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getireceğiz. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. AK Parti olarak şehirlerimize ve belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz. Bugün, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranı yüzde 80'i aştı. Dünyada ise yüzde 55 şehirlerde yaşıyor. Türkiye uzun süre, öngörüsüz, kifayetsiz, umursuz hastalıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır. Bırakınız sonradan kurulanları kadim şehirlerimiz dahi bu hastalıktan kendini kurtaramamıştır.