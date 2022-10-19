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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü

19.10.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte görüşmede ele alınan konular ve son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğal gaz konusundaki iş birliğini artırmak istediğini belirtti. (DHA)

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Cezayir Recep Tayyip Erdoğan

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