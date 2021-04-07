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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozet taktı

07.04.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozet taktı. Nejat Önder yaptığı açıklamada "CHP’de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozet taktı

Çanakkale İl Genel Meclisi'nde dün yapılan başkanlık seçimini kazanan bağımsız aday Nejat Önder, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti’ye katıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ankara'da AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın ardından düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı. Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozeti takmasının ardından açıklama yapan Önder, şu ifadeleri kullandı: “CHP’de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım. Ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor. ‘Atatürk’ demekten yüksünen üst düzeyde partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan genel başkan yardımcılarının olmasından dolayı bundan böyle siyasi yaşamıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatacak olan Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan’a, Jülide İskenderoğlu’na, İl Başkanımız Naim Makas’a teşekkür ediyorum. Benim de bu saatten sonra AK Parti’nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.”

(DHA)

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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