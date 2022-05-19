HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı: Bugün de amansız bir mücadele veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı: Bugün de amansız bir mücadele veriyoruz

19.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı: Bugün de amansız bir mücadele veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir. 19 Mayıs 1919’da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da akılalmaz olay! Kaza sonrası acı içinde kıvranırken yaptıkları pes dedirttiBursa'da akılalmaz olay! Kaza sonrası acı içinde kıvranırken yaptıkları pes dedirtti
Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."
Piknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktıPiknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

İlginizi Çekebilir

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.