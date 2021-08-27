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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

27.08.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban ile görüşmeye ilişkin sorulan soruya Erdoğan, "Elçilikte Taliban ile 3,5 saatlik görüşme gerçekleştirildi. Taliban ile görüşme, gerektikçe sürdürülecektir." yanıtını verdi. Erdoğan ayrıca, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. Mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz. 28 Ağustos Cumartesi günü Karadağ'a geçeceğiz.

KABİL'DEKİ TERÖR SALDIRILARI

Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz.

TÜRK ASKERİNİN KABİL'DEN TAHLİYESİ

Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.

TALİBAN İLE GÖRÜŞME

Elçilikte Taliban ile 3,5 saatlik görüşme gerçekleştirildi. Taliban ile görüşme, gerektikçe sürdürülecektir.

TALİBAN'IN TÜRKİYE'YE TEKLİFİ

Taliban'ın Kabil Havaalanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. 'Güvenliği biz sağlayalım, işletmeyi siz yapın.' Henüz verilen bir karar yok.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Recep Tayyip Erdoğan
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