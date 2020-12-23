Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili ilk yorum

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, dün, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar aldı.
AİHM'in kararınını AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AİHM'in terör ile ilgili Türkiye’den giden her kararı onayladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç hukuk yollarının daha tüketilmeden böyle bir karar alınmasına tepki gösterdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'nin aleyhine hareket edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in kararıyla ilgili olarak "50 kişinin ölümüne neden olan birisi nasıl serbest bırakılır? Bu karar bizi bağlamaz" dedi.