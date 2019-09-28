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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz akşam iki yıldır birlikte olduğu iş adamı Uğur Akkuş'la dünyaevine girdi. Şallı, düğüne davetli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını yayınlayarak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliydi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ

Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un düğününe katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü çifte tebrik mesajı göndererek evliliklerini kutladı.

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TEŞEKKÜR ETTİ

Şallı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli tebrik telgrafı için teşekkür ederiz" notuyla minnettarlığını dile getirdi.

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SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz akşam hayatını iki yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkkuş'la birleştiren Şallı, sosyal medya hesabından soy ismini de değiştirerek "Akkuş" yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı cumhurbaşkanı erdoğan Uğur Akkuş

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