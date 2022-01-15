Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fabrika ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı açılış programlara katılmak üzere Aydın'a geldi.
Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nı gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
AA
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