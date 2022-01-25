Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’e taziye telefonu

Ezo Gelin, Kanlı Nigar, Yılanların Öcü, Namus, Toprak Ana gibi kült fimlerde başrol oynayan Fatma Girik tedavisi için Bodrum'dan İstanbul'a gelmişti. Altı aydır İstanbul'da tedavi gören ünlü oyuncu dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

FATMA GİRİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

MEMDUH ÜN'ÜN YANINA YERİ HAZIRLANIYOR

Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik (79) için Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün kabri yanında mezar yeri hazırlanmaya başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Fatma Girik, dün sabah hayatını kaybetti.Fatma Girik'in cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. Fatma Girik, 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.



