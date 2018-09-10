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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "sen dolar baronlarının adamısın" sözleri yargıya taşınıyor. AK Parti sözcüsü Çelik, bu sözlerini kanıtlamak için Erdoğan'a "Dava aç" diyen Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı'nın yargı yoluna gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacağını açıkladı.

AK Parti MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "dolar baronlarının adamı" iddialarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

Dolar baronları diye bir şeyden bahsediyor. Sonra da bir takım çirkin ifadeler kullanarak "dava açın ben bunu ispat edeceğim" dedi. Peki, dava açacağız. İspat et bakalım göreceğiz. Daha önce bu tür davaları hep kaybetti ve açılan tüm davaları kazandığını iddia etti. Bir de tabii trajik olan şu: Öyle ya da böyle bir genel başkanlık koltuğunda oturuyor. Her defasında dava açmazsanız namertsiniz, haysiyet-şeref gibi kavramları kullanıyor. Sonuçta haksız olduğu anlaşılıyor ve yine de kullanmaya devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kavramlara dair bir fikri yoktur.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda şunları söylemişti:

Merkez bankasının bağımsızlığını sağlayacağız. Akılcı bir sıcak para politikası gütmeliyiz. Vurguncuların vurgun yapmasını önlemeliyiz. Dolar bazında ihale yaptılar. Niye dolarla kardeşim? Çünkü hepsi yandaşları. Dolarla garanti veriyorlar. Tüp geçit, köprü, otoyol geçişleri dolara endeksli. Bunların hepsini Türk lirasına çevireceğiz. Sevgili Erdoğan vatandaşa 'Doları bozdur' diyorsun ancak bunları neden dolarla veriyorsun. Çünkü sen dolar baronlarının adamısın. Tazminat davası açmazsan namertsin.

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ak parti erdoğan cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu dava dolar Baron

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kanıtlasa belgede gösterse kim kazanır davayı?
kılıçdaroğluna dava açacağına dış güçler komplo hikayeleri ile halkı oyalayıp yanıltacağına ülke nasıl böyle bir ekonomik çöküş yaşadı paramız niye pul oldu neden har vurup harman savurdunuz bunların cevabını vermelisiniz iktidara geldikleri günden bu yana satılmayan devlet kurumu fabrika arsa tapu kalmadı buna rağmen ekonomi bu noktadaysa hükümetin şımarıklığı bırakıp halka hesap vermesi gerekiyor politik manevralarla dinimiz ve Allah ismi kullanılarak sebep oldukları ekonomik krizi örtbas etmeye çalışıyorlar.
sıkıştımmı yargıya taşı
piyasa ne hale geldi uğraştıkları şeye bak
zamlarla ilgi haber yap bırak bu haberleri çık caddeye esnafa halka sor
Sayin baskanim neden bu alakasizca yapilan yüksek zamlara ve zamları yapan fırsatçı hainlere bi cift söz soylemez ki ortalık kaynıyor millet yakınıyor... Hic mi carsiya pazara inip bakmıyorlar...
Hangı yargiya tasınacaksa?
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