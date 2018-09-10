AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacağını açıkladı.

AK Parti MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "dolar baronlarının adamı" iddialarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

Dolar baronları diye bir şeyden bahsediyor. Sonra da bir takım çirkin ifadeler kullanarak "dava açın ben bunu ispat edeceğim" dedi. Peki, dava açacağız. İspat et bakalım göreceğiz. Daha önce bu tür davaları hep kaybetti ve açılan tüm davaları kazandığını iddia etti. Bir de tabii trajik olan şu: Öyle ya da böyle bir genel başkanlık koltuğunda oturuyor. Her defasında dava açmazsanız namertsiniz, haysiyet-şeref gibi kavramları kullanıyor. Sonuçta haksız olduğu anlaşılıyor ve yine de kullanmaya devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kavramlara dair bir fikri yoktur.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda şunları söylemişti: