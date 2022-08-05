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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a telefon

05.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a telefon

Yoğun bir konser maratonu olan Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkarak 2 saat boyunca şarkı söyledi. Konserden sonra rahatsızlanan Pekkan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine şifa temennisinde bulundu.

AJDA PEKKAN: AŞI VE DOKTORLAR SAYESİNDE İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM

Evinde karantinaya giren Ajda Pekkan, Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Pekkan, "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan Ajda Pekkan
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