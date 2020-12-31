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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

31.12.2020 09:09 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi. Bakan Akar, "Ortak merkez çalışınca faaliyetler yoğunlaşacak, Azerbacanlı kardeşlerimizi hakını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz. Ortak Merkez'den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır" açıklamasını yaptı.

'BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Ateşkesin uygulanmasını takip için görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum.

Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum."

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