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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen Nefret Söylemiyle Mücadele Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, "Günümüzde nefret söylemine en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlardır. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta çarşıda iş yerlerinden tacize uğruyor. Nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır. Bu tarz söylemler günün her saatinde sosyal medyada siyasetçilerin içe dışa yönelik beyanlarında normalleştirilmektedir. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren batıyı kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür. Kimse batıya siz böyle bir katliamı nasıl yaptınız dememiştir.

''NEFRET SÖYLEMİNE EN FAZLA MARUZ KALANLAR NE YAZIK Kİ MÜSLÜMANLAR''

Günümüzde nefret söylemine en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlardır. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta çarşıda iş yerlerinden tacize uğruyor. Nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.

''AZAD KEŞMİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNDÜRÜLMÜŞ VAZİYETTE''

Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz de inek eti yiyoruz. Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz bunlara müdahale etmedik. BM'den nefret söylemine ilişkin veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz. İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır böyle bir şey kabul edilemez.

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