Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması! 'Sayın Putin ile görüşeceğim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"2023 YILINI BİR FIRSAT YILI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Önemli mesafeler kaydettik. 6 şubat sonrası kardeşlerimizin maddi manevi desteklerini yanımızda gördük. Bu vesile ile bu dost ve kardeş ülkelerden pek çok alanda Türkiye ile dayanışma sergilediler. Onlara teşekkür ediyorum. Barış ve istikrar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılını bir fırsat yılı olarak görüyoruz. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temeli geniş bir iş birliğine yaymayı arzu ediyoruz.

"GÜNDEM ORTAK YATIRIM VE TİCARİ FAALİYETLER OLACAK"

Ziyaretlerimizde öncelikli gündem ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak.

Suudi Arabistan ülkemize hac için ülkemize ilave kota verdikleri için müteşekkir olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

Cidde’nin ardından dost ve kardeş Katar’ı ziyaret edeceğiz. Ziyaretimizde Körfez turumuzun son durağı ilişkilerimizin her anlamda gelişme gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Tahıl koridoru girişimi sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl sevk edildi. Karedeniz girişimin devam etmesinin gerektiğini farklı alanlarda dile getirdik.

Rusya Federasyonu Başkanı dostum Putin'in bugün yapılan açıklamaya rağmen bu insani köprünün devamını istediğini biliyorum. Seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşeceğim.

TÜRKİYE'DEKİ YANGINLAR

Bu arada maalesef yangınlar şu an ülkemizi sarmış vaziyette gerek Muğla, Mersin, Çanakkale gibi 5 ayrı noktada yangınlar oldu bunlar kontrol altına alındı. Şu anda bütün gece görüşlü helikopterlerimiz uçaklarımız yoğun çalışma içerisinde. Rusya ile de görüşme yapıp onlardan antanov büyük gövdeli yangın söndürme uçakları için görüşme yapacağız.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Suriye ile ilgili kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konuş değil. Kapı açık. Biz Beşar Esad ile de görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşımı. Şu anda tabi Suriyeli Esed, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden çıkmasını istiyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz.

'BOTAŞ SATILACAK' İDDİASI

'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz."

