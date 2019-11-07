Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi Ankara'da yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren oyunculara sistematik bir linç kampanyasının başlatıldığını belirterek "UEFA bir an önce bu yanlış karardan dönmeli." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: "Başbakan Sayın Orban ile Türk ve Macar iş adamlarını bir araya getirecek bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık edeceğiz. Macaristan ile ortak tarihimizin eserleri restore ediliyor. Minyatürlerle Türk Okçuluğu sergisini açacağız. "TERÖRİSTLERE KOL KANAT GERENLERİ UNUTMAYACAĞIZ" Barış Pınarı Harekatı ile gerçek dostlarımızı görme fırsatı yaşadık. Türkiye ile dayanışma içerisine giren ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlere kol kanat gerenleri unutmayacağız. Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık planları 8-9 günde paramparça ettik. UEFA'YA TEPKİ Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler hatta disiplin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA’nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Dünyanın değişik yerlerinde bu selamla alakalı devreye soktuğunuz bir işlem yoktur. Türkiye’nin sporcuları söz konusu olunca durum değişiyor. ABD ZİYARETİ "ABD'ye gidilmesi mi, gidilmemesi mi faydalı" durumunu geniş bir şekilde ekibimle ele aldık. Trump ile yaptığımız görüşme sonrası ABD'ye gitme kararı verdim. ABD'nin son 3 başkanı ile çalışma fırsatı buldum. Şuan yaptığımız ziyaret çok farklı. Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bir dönemde ziyaret gerçekleşecek. 11 ŞEHİT VAR



150 saat geçmesine rağmen o bölgeden teröristler çekilmiş değil. Bu teröristlerin çekilmesi üzerine bu mutabakat anlaşmasını yaptık. Teröristler Suriye Milli Ordusunu saldırıyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) da aynı şekilde cevap veriyor. Bu saldırılara devam ederken ordumuz veya SMO cevap vermesini mi? Bu sabah SMO’dan 11 şehit var. Tabi karşı tarafta bundan çok daha fazlası öldürüldü. Mutabakatın gereği neyse biz Türkiye olarak yapacağız. Dün gece sayın Trump'la görüştük, bu aralar sayın Putin'le durum görüşmesi yapacağım. Temennim odur ki, bir an önce sonuca ulaşalım .