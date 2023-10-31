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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Artık Türkiye'de de üretilecek

31.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık Türkiye'de de üretilecek. Bu tesisle yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Artık Türkiye'de de üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMADIK"

"Koronavirüs pandemisi bize aşı üretmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Salgın döneminde ülkelere ve yardım kuruluşlarına tıbbi malzemeleri vererek insani görevimizi yerine getirdik.

"TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK"

Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık Türkiye'de de üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4'üncü ülke olacaktır. Bu tesisle yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Aklını, emeğini ve vizyonunu Türkiye Yüzyılı'nın emrine veren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum."

Günün önemli manşetleri


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