Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle seslendi! 'Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Genç bir kız kardeşimiz diyor ki, 4 yıldır seçim görmedik yenileniyoruz. Seçim geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar. İşte biz şimdi gençlerimizle bir aradayız. Heyecanınız için, sevdanız için, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum.

'İLK DEFA OY KULLANILAN SEÇİMLER ÖNEMLİDİR'

Sadece son 1.5 senede ülkemizin dört bir yanında 25 gençlik buluşması yaptık. Bunların bir kısmını Ankara'da gerçekleştirdik. Şehir ziyaretlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyoruz. Nereye gidersek gidelim gençlerimizin dinamizmine şahit oluyoruz. Bugün de ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle bir aradayız. Elbette her seçim önemlidir. Ama inanıyorum ki gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir. Önümüzdeki seçimlerin sizler için ne anlama geldiğini bildiğimiz için bir kampanya başlatıyoruz. Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye' verdiğimiz kampanyanın başlangıç yeri bu salondur.

2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Kendi özgür iradeleriyle oylarını kullanacaklar. Sandıkta oy kullanmanın çok önemi var. Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanını belirleyeceksiniz. Hiç şüphesiz sizin umutlarınızı istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz.

'BENİM KARŞIMDA DA ÖZGÜRLÜĞÜNÜZDEN TAVİZ VERMEYİN'

Seçim günü yapacağınız işlem belki kısadır. Ama uzun vadeli sonuçlar doğuracak ehemmiyete sahiptir. Bu yüzden sizlerden oyunuza sahip çıkmanızı istiyorum. Gençler, hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgilerle, sosyal medya illüzyonlarıyla yönlendirmesine izin vermeyin. İradenize sahip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak verdiğiniz sürece kimse sizi kandıramaz. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü geleceğimizi ufku açık gençlere emanet edebiliriz.

Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz. Milletimizin geleceğini ancak aklı selim ile düşünen gençlere emanet edebiliriz. Ulaşılmadık tek bir genç bırakmadan koşturacak, Türkiye'de AK Gençlik rüzgarı estireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan partimizi, davamızı, büyük ve güçlü Türkiye sevdamızı tüm gençlerimize anlatacağız.

'OY KULLANMA YAŞINI BİZ DÜŞÜRDÜK'

AK Parti, 2002 seçimlerinde iktidara 10 milyon 808 bin oy alarak gelmiştir. Biz 2018 cumhurbaşkanlığı seçimini 26 milyon 330 bin oyla tamamladık. Bir başka ifadeyle nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de biz oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bunu en çok gençlerimize borçluyuz. Biz seçme ve seçilme yaşını düşürdükçe AK Parti'nin oyu yükseldi. Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı 30'du. Bunu 25'e, 18'e kim indirdi? Biziz. CHP gençlere güvenmiyordu. 'Meclis'i çoluk çocuğa mı bırakacağız?' diyorlardı.

Terör örgütlerinin üzerimize saldırdığı bir dönemde en büyük desteği gençlerimizden aldık. 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi de yine sizler destan yazdınız. O gece meydanlarda en çok da gençlerimiz vardı. Benim en yakın mesai arkadaşlarımdan bir tanesi olan iletişimi yürüten Erol Olçok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı. İsmi Abdullah Tayyip. O gece köprüde ne yazık ki bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ı da göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettiler. 15-16 yaşındaydı Abdullah.

'GENÇLERE KARAMSARLIK AŞILAMAKTAN VAZGEÇİN'

Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Gençlerimizi rahat bırakın, gençlerimize yalan söylemeyin, gençlerimizin gözünü boyamaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençliğimizin özgürlüklerini elinden alarak onları modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz. Şimdi buradan tekrar ediyorum, kimlere CHP'ye, kimlere 6'lı masanın etrafında bulunanlara... Siz değil miydiniz gençlerin seçilme yaşını düşürmeye çalışırken bize karşı çıkanlar? Siz değil miydiniz her bir gencimiz yüksek öğrenim imkanına sahip olsun diye 81 ilde üniversite kurmamızı eleştiren? Gençler bunlara soralım, siz değil miydiniz sırf İmam Hatiplilerin önünü kesmek için tüm meslek okullarını özellikle övdürmeye çalışan? Siz değil miydiniz hanımların başörtüleriyle çalışmalarını engellemek için yönetmelikler çıkaran?

Bu takoz siyasetinin son örneğini 250 bin sosyal konut kampanyamızda bir kez daha yaşıyoruz. Bu kampanyada gençlerimize pozitif ayrımcılık yaparak 50 bin konut kontenjanı ayırdık. Buna da karşı çıktılar. Konut kampanyamızı kulp takmak için akıllara zarar nice yalanlara başvurdular. İş yapmak yerine günlerdir nefeslerini bizim projemize çamur atmak için harcıyorlar. Salgın döneminde de benzer yöntemlerle ülkemizi küçük düşürmeye çalışmışlardı. Türkiye bu sağlık krizini en iyi yöneten ülke olarak dünyanın dört bir yanına da yardım etti.

