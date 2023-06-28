Erdoğan'dan peş peşe üç kritik telefon görüşmesi! Paşinyan, Scholz ve Mirziyoyev... İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe üç kritik telefon görüşmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Paşinyan ile telefonda görüştü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı’nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

'GÜVEN ARTIRICI ADIMLAR' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

ERDOĞAN, SCHOLZ'LA DA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ! İSVEÇ KONUSU GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, karşılıklı olarak Kurban Bayramı’nın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 9 Temmuz’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar diledi. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3’üncü toplantısının bir an önce yapılmasını istediklerini de Mirziyoyev’e iletti. (İHA/AA)

