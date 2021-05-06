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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanından o ünlü isimlere sert sözler

06.05.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarından İsmail Cesur; Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'u paylaşarak tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanından o ünlü isimlere sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanından gündemdeki ünlü isimlere tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi İsmail Cesur, paylaşımında sırasıyla Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’un fotoğraflarını paylaşarak “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadesini kullandı.

ÜNLÜLER NE DEMİŞTİ?

Ünlü şarkıcı Tarkan, Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına direnen vatandaşlara destek olmuştu.

Ekran Alıntısı

Komedyen Cem Yılmaz, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçelerini göstererek yayımladığı genelgelerin ardından bir paylaşım yapmıştı. Yılmaz’ın “hunili” paylaşımında İçişleri Bakanlığı’na yönelik direkt bir eleştiri bulunmasa da sosyal medyada bu şekilde algılanmıştı.

Yılmaz ayrıca AK Parti’nin “Yalan üretim merkezi” başlıklı videosunu da yine isim vermeden tiye almıştı.

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz da Tarkan gibi İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağı ile ilgili bölgedeki vatandaşlara destek olan birçok mesaj paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Cem Yılmaz Gökhan Özoğuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Valla kusura bakmayın da bende karşıyım yem yeşil bir bölgeye taş ocağı yapmakta nasıl bir zihniyettir, belliki bir maden var ve peşkeş çekiliyor yeter bu gariban millette uğraştığınız...
Ellerinden gelse eleştiren herkesi hapse atıp falakaya yatıracaklar
bence sanatci sarkici oyuncu her kesimden hayranlari olan bir kisi siyaset yapmamali insan bir an da soguyor. secimle gelen secimle gider ama siz kalicı olmaya calisin gonüllerde hangi taraftan olursaniz olun siyasi agizla konusmayin. zaten gına geldi siyaset muhabbetinden hayatimizin icine eden hastalik varken bundan bile siyasi malzeme cikarip insanlari kine ve nefrete yonlendiriyorsunuz yeter artik

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