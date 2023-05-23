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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak miting yaparken gocunmadılar, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar

23.05.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak miting yaparken gocunmadılar, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar

Seçimlere günler kala siyasiler arasındaki gerilim tırmanıyor. Son olarak sosyal medyadan bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar.

Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, “kana kan, intikam intikam” naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.

Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar.

Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.

Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.

Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız.

CHP Genel Başkanı’nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek.

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