HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayacağız

23.07.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize'de yaptığı açıklamada, "Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız." dedi. Erdoğan ilk etapta 15 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Rize'de 550 konut ve 50 köye evi inşa edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşadığı Rize'de incelemelerde bulundu. Güneysu ilçesinde cuma namazı kılan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Sevgili hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerim en başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün iki bayramı bir arada kutluyoruz, aynı zamanda cuma. Hem Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz hem de biz buruk bir bayram geçiriyoruz. Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum.

Kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürüyor. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Afet haberini aldığımız andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. İçme suyunda herhangi bir sıkıntı yok.

Selden zarar gören kardeşlerimize gereken yardımlar yapılmaya başlandı.

İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut ve 50 köye evi inşa edeceğiz.

Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. Selden etkilenen Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun devletimiz personel ve araçlarıyla yanlarındadır.

Bakan Soylu açıkladı: Artvin'deki selde 1 vatandaşımız kaybolduBakan Soylu açıkladı: Artvin'deki selde 1 vatandaşımız kayboldu

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rize'de geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2 kişinin kaybolduğu kentte, 5 kişi de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladıYangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Misak-ı Milli' yanıtıKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Misak-ı Milli' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
sel Rize Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
Edirne'de de her sene sel oluyor nehir taşıyor, bir tane konut yapılmadı neden?
belediye hakkında bişey demeyecekmisiniz.Hic mi hataları yok
biz taş ocağı ve HES istiyoruz reis
hes ne oluyor
@ugur_senturk_1930 hes kodu oluyor
@ugur_senturk_1930 HES KODU oluyor :))

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Rize ve Artvin'de sel! Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Rize ve Artvin'de sel! Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Otomotiv devi üretimi durdurdu

Otomotiv devi üretimi durdurdu

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.