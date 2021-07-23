Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşadığı Rize'de incelemelerde bulundu. Güneysu ilçesinde cuma namazı kılan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Sevgili hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerim en başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün iki bayramı bir arada kutluyoruz, aynı zamanda cuma. Hem Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz hem de biz buruk bir bayram geçiriyoruz. Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum.

Kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürüyor. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Afet haberini aldığımız andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. İçme suyunda herhangi bir sıkıntı yok.

Selden zarar gören kardeşlerimize gereken yardımlar yapılmaya başlandı.

İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut ve 50 köye evi inşa edeceğiz.

Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. Selden etkilenen Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun devletimiz personel ve araçlarıyla yanlarındadır.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rize'de geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2 kişinin kaybolduğu kentte, 5 kişi de yaralanmıştı.

