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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Devletin 'gizli anayasası' güncelleniyor... Kırmızı Kitap nedir?

28.02.2024 16:10
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Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi olan ve devletin 'gizli anayasası' olarak değerlendirilen 'Kırmızı Kitap' için bir kez daha harekete geçildi. İçeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan belge için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Söz konusu belge son olarak son olarak 30 Eylül 2019'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Devletin 'gizli anayasası' güncelleniyor... Kırmızı Kitap nedir?

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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TALİMATI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

NİSAN'DA ELE ALINACAK

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

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Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

2019'DA ELE ALINMIŞTI

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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