Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER konusunda noktayı koydu!

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul'u dünya şehri haline getirdik, eksiklerimizi beraber çözeceğiz. Önümüzde çözülemeyecek hiçbir mesele, aşılamayacak hiçbir engel yoktur.

Taksi şoförlerimizin çağın gerekleriyle donatılması gerekiyor. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık.

Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. UBER konusu bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok.

YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada.

