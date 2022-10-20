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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Zengilan Havalimanı açılışını yaptı

20.10.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Zengilan Havalimanı açılışını yaptı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in katıldığı törenle hizmete girdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

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ZENGİLAN ULUSLARARASI HAVALİMANI

Temeli 26 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Zengilan Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 1,5 yılda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleştirildi.

Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı.

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Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 14 Ekim'de imzaladığı kararname ile Zengilan Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını ZZE kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

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İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetini sürdürüyor.

Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.

AA

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aliyev erdoğan zengilan

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