Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ikili görüşme başladı

İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme başladı.

REİSİ VE PUTİN BİR ARAYA GELDİ

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenecek "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"na katılmak için Tahran'ı ziyaret eden Putin'in, Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, görüşmede, enerji, transit ve ticari ilişkiler de dahil olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin daha da genişletilmesi imkanlarının görüşüldüğü bildirildi.

İran ve Rus liderlerin görüşmede, bölgesel gelişmeleri de ele aldığı aktarıldı. Resmi ziyaret kapsamında bugün Tahran'a giden Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirvesi"ne iştirak edecek.

