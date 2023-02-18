Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için 'Evim Yuvan Olsun kampanyası'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi. Oktay, hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri sistem hakkında bilgiler verdi.

"KİRA YARDIMINDA BULUNMAK İSTEYENLER DE BAŞVURABİLİR"

AFAD merkezinde açıklamalar yapan Oktay, "Geriye kalanları kendi yuvalarına döndürebilmek için kampanya başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın kullanmadıkları evleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de evi olan, 2. evi kullanmadıkları yada yazlık evleri olanlar bunları ister bedelsiz isterse uygun şartlarda depremzedelerin kullanımına verebilirler. "evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler. Kaymakamlıklar garantörlük yapacak ve aracı olacak. Ev sahibi ile depremzedeleri karşı karşıya getirmektense arada kaymakamlıklar olacak. Evde sıkıntılar olursa sigorta sistemiyle korunacak. Ayrıca kira yardımında bulunmak isteyenler de başvuruda bulunabilirler" dedi.

"YÜZDE 49'U OTURULABİLİR DURUMDA"

Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi. Fuat Oktay açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"163 enkazda kurtarma çalışması sürüyor. 275 bin çalışanımızla ayrım gözetmeksizin çaba gösteriyoruz. “830 bin 806 binanın yüzde 49’u oturulabilir konumda. Normalda deprem travmasını atlattığımızda bu evler dönüp oturulabilecek durumda. Deprem bölgesindeki tarihi eserlerden 433'ü incelendi. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir."

"CANLARI YAKILACAKSA YAKILACAKTIR"

Fahiş kira artışları konusunda çalışma yaptıklarını kaydeden Oktay "OHAL dönemindeyiz eğer ki fahiş fiyatlarla kira artışlarına buna cüret edenler olursa ki olduğunu biliyoruz, bunu takipsiz bırakmayacağımızı milletimiz adına bunun hesabını soracağımızı belirtiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Afet üzerinden fırsatçılıktır bunun hesabını soracağız. Canları yakılırsa yakılacaktır. Afet üzerinden hiç kimsenin prim sağlamasına müsade etmeyeceğiz." dedi.

EVİM YUVAM OLSUN KAMPANYASININ AYRINTILARI BELLİ OLDU

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasıyla ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek. Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunulacak.

Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.

AFAD HESABINDA TOPLANAN KİRA BAĞIŞINDAN KARŞILANACAK

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak ve depremzedeler yine Kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

Depremzede ailelerin kullanımı için eviyle kampanyaya katılamayanlar, bu uygulama üzerinden nakdi kira desteğinde bulunabilecek. Bu destekler, kampanya kapsamında "indirimli olarak kiralanacak" evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.

EN AZ 3 AYLIK TAAHHÜT

Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilecek. İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süreyle evlerini açmaları gerekecek.

Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

FATURALAR KAYMAKAMLIK TARAFINDAN ÖDENECEK

Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak.

Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşı Türkiye Sigorta tarafından güvence sunulacak. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamına alınacak. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.



