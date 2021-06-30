Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı

Vali Gül, valilikte düzenlediği basın toplantısında, geçen aylarda 23 uyuşturucu operasyonu yaptıklarını söyledi.

"ŞİMDİYE KADAR YAPILAN OPERASYONLARDAN FARKLI"

Son yapılan "Vatan" isimli operasyonunun şimdiye kadar yapılan operasyonlardan farklı olduğunu belirten Gül, "Yöntem ve kapsam itibarıyla farklı. Büyük bir operasyon. Bizzat İçişleri Bakanımızın Sayın Süleyman Soylu'nun koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının organize ettiği bir operasyon. Yerelde de emniyet müdürlüğümüz ve Başsavcımız başta olmak üzere verdiğimiz bir destek oldu." dedi.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 388 ekip ve 2 bin 124 polisin katılımıyla operasyonun yapıldığını belirten Gül, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 5 aylık çalışma neticesinde 311 şüpheliye operasyon yapıldı. 311 şüphelinin 253'ü ele geçirildi. Bunların üzerinde 13 tabanca, 8 pompalı tüfek ve çok sayıda da uyuşturucu ele geçti. Bunların özelliği, bizzat sokakta torbacı diye tabir ettiğimiz satıcı olmaları. Eroinden esrara aklınıza gelebilecek her türlü uyuşturucu maddesi ele geçti. Bu çalışmalar, yine İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu koordinesinde gelecek günlerde de artarak devam edecek. İsteğimiz şu; Gaziantep'te yaşayan her vatandaşımızın çocuğuyla, kendisiyle, komşusuyla ilgili emin olması. Burada 311 kişiyi tespit ederken 'En İyi Polis, Anne' ve 'UYUMA' uygulaması bize sahada çok katkı sağladı. Bundan sonraki süreçte şahit olduğumuz konuları tüm iletişim kanallarıyla bizlere iletebilirler. Annelerle, şehirle el ele vererek Gaziantep'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek istiyoruz."

GÖZALTI SAYISI ARTACAK

Vali Gül, bir gazetecinin "Cumhuriyet tarihin tek seferde en fazla gözaltının yapıldığı operasyon mu?" sorusuna ise " Evet. Narkotik suçlarda bir seferde yapılan en büyük operasyon. Henüz ele geçiremediğimiz 60'a yakın şüpheli var. Operasyon devam edecek. Onları da inşallah en kısa sürede yakalayacağız." diye yanıt verdi.

Dün, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca kette uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 310 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 239 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)



