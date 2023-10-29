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Cumhuriyetin 100. yıl kutlamasında nefes kesen drone gösterisi! Gökyüzündeki şov büyüledi

29.10.2023 20:27 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetimizin 100. doğum günü erken saatlerden itibaren yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Karada başlayan gösterilere hava şovları da katılınca büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Gösteri izleyenlerin nefesini kesti. Drone ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu.

Cumhuriyetimizin 100. yılını ülke olarak gururla kutluyoruz. Heyecanla beklenen 100. yıl kutlamaları coşku dolu dakikalara sahne oldu. Türk bayrağını alan çok sayıda vatandaş yaşadıkları şehrin merkezinde toplanıp 100 yıl önce ilan edilen Cumhuriyeti eğlenerek kutladı. İstanbul Boğazı'nda yapılan drone gösterisi ise izleyenlere unutamayacağı dakikalar yaşattı.

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BOĞAZ'DA GÖSTERİ GÜNÜ

İstanbul Boğazı akşam saatlerinden itibaren kutlamaların merkezi haline geldi. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Ardından donanmamıza ait 100 savaş gemisi göğsümüzü kabarttı. Son olarak yapılan drone gösterisi ise Türkiye'nin yeni yüzyılının ilk dakikalarında görkemli anlara sahne oldu.

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TÜRKİYE, ATATÜRK, YAŞASIN CUMHURİYET...

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu. Ayrıca, ’Yaşasın Cumhuriyet’ ve ’Türkiye Yüzyılı’ yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.

İşte büyüleyen gösterilen bazı kareler...

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Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı drone

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