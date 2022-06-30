MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın cenazesinde fotoğraf yarışı! "Manzara değil burası..."

Cüneyt Arkın cenazesinde fotoğraf yarışı! "Manzara değil burası..."

30.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata veda etti. Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii’ne getirildi. Önce törende ardından da camide baz vatandaşların cenazenin fotoğrafını çekme yarışına girmesi tepki topladı.

Cüneyt Arkın cenazesinde fotoğraf yarışı! "Manzara değil burası..."

Etiler’deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii’ne getirildi. Önce salondaki törende ardından da camide girilen fotoğraf yarışı gündem oldu.

42e551245c2c597cefeec5a4d7d3c5ff

Cenaze töreninde fotoğraf çeken kişilere konuşmacı sert çıktı. Cüneyt Arkın'ın tabutunun başında fotoğraf çekildiğini gören konuşmacı "Manzara değil burası sizi kenara alalım" diyerek anons geçti.

Son dakika! Cüneyt Arkın'a veda! Murat Arkın, cenaze töreninde konuşmaya babasının repliğiyle nokta koyduSon dakika! Cüneyt Arkın'a veda! Murat Arkın, cenaze töreninde konuşmaya babasının repliğiyle nokta koydu

Camide de benzer görüntüler yaşandı. Elindeki telefonlarla fotoğraf yarışına giren bazı vatandaşlar tepki çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladıSon veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladı
'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu
Cüneyt Arkın'ın son rolü! O görüntüleri paylaştı: En zor günlerde cesur bir dönüş yaptıCüneyt Arkın'ın son rolü! O görüntüleri paylaştı: En zor günlerde cesur bir dönüş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Meclis'te yasalaşmayı bekliyor

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Meclis'te yasalaşmayı bekliyor

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Cesetle yola devam ettiğini polis durdurunca fark etti!

Cesetle yola devam ettiğini polis durdurunca fark etti!

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.