Cüneyt Arkın cenazesinde fotoğraf yarışı! "Manzara değil burası..."

Etiler’deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii’ne getirildi. Önce salondaki törende ardından da camide girilen fotoğraf yarışı gündem oldu.
Cenaze töreninde fotoğraf çeken kişilere konuşmacı sert çıktı. Cüneyt Arkın'ın tabutunun başında fotoğraf çekildiğini gören konuşmacı "Manzara değil burası sizi kenara alalım" diyerek anons geçti.
Camide de benzer görüntüler yaşandı. Elindeki telefonlarla fotoğraf yarışına giren bazı vatandaşlar tepki çekti.
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